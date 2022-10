Lazio, Sarri in conferenza stampa: «L’utopia è irraggiungibile»

Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio con l’Atalanta: «Siamo sereni»

Sarri ha analizzato in conferenza stampa il match del Gewiss Stadium tra Atalanta-Lazio: le sue dichiarazioni.

OBIETTIVO – «L’utopia è irraggiungibile. Non pensiamo a queste cose, parliamo seriamente. Se giochiamo bene qualche partita si inizia subito a volare: c’è da stare sereni. Stasera arriviamo a Formello, resettiamo tutto e iniziamo a pensare all’Europa League».

LIVELLO – «Io lo dico sempre ai giocatori: un mese riesce a tutti, sei a pochi e dieci solo a chi poi vince. Noi siamo ancora tra i tutti».

SENZA CIRO – «Immobile ci fa comodo e lo vorremmo in tutte le partite. Il contributo ora lo dobbiamo tirare fuori un po’ per uno: chi rende 100 deve dare 105 per colmare. Oggi era adatta una soluzione che non desse punti di riferimento contro una squadra che lo cerca. Aspettiamo a dire che Immobile è sostituibile».

