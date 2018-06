Remo Freuler, elemento di spicco della Svizzera, è oggetto del desiderio della Lazio, che pensa a lui per sostituire Sergej Milinkovic-Savic

L’arrivo in Serie A, nel gennaio del 2016, di Freuler fece poco rumore, ma 2 stagioni e mezzo dopo l’elvetico ha dimostrato di essere un centrocampista di livello, contribuendo con 12 gol e 8 assist alle grandi stagioni di cui si è resa protagonista l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Remo ne ha parlato ai taccuini de Il Corriere dello Sport: «Devo ringraziare molto l’Atalanta. Mi ha permesso di migliorare tanto e ho fatto lo step più grande nella mia carriera. Ho giocato per la prima volta in Europa League e sono diventato un giocatore della Nazionale. Dopo il mondiale il mio procuratore e l’Atalanta si siederanno al tavolo».

Ed a quel tavolo si parlerà dell’interessamento della Lazio nei suoi confronti: «Non ho paura della concorrenza, nelle grande squadre ci sono sempre giocatori forti. Sapere che mi vogliono mi rende felice, ne parleremo dopo il Mondiale in Russia». Poi il focus si sposta su Sergej Milinkovic-Savic, che affronterà nella fase a gironi e di cui potrebbe prendere il posto in biancoceleste: «E’ un giocatore straordinario. Lui può diventare veramente uno dei giocatori più forti del mondo. Ha tutte le qualità per farlo».