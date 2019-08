Lazio, senti Pavlovic: «Prima penso al Molde e poi…»

Il difensore centrale del Partizan e prossimo acquisto della Lazio, Strahinja Pavlovic, ha parlato del suo trasferimento ai biancocelesti

Nel corso di un’intervista rilasciata a mozzartsport, il difensore centrale del Partizan Belgrado, Strahinja Pavlovic, ha parlato del suo prossimo trasferimento alla Lazio. Ecco le sue parole: «Quella di domani sarà la partita più importante della stagione. Per i giovani come me sarebbe molto importante entrare in Europa League e disputare almeno altre 6 partite in campo internazionale».

«Spero che riusciremo a mantenere la rete inviolata domani, quando siamo concentrati al 100% possiamo battere chiunque: è questa la nostra forza. Prima penserò alla partita di domani contro il Molde, poi parlerò del mio trasferimento alla Lazio».