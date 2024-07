Lazio, Tchaouna si presenta: «Qui per scrivere la STORIA. Baroni? Non vedo l’ora di fare QUESTO»

Le parole di Loum Tchaouna, nuovo centrocampista della Lazio, sulla sua avventura con il club biancoceleste

Loum Tchaouna si è presentato ai canali ufficiali della Lazio.

OBIETTIVO – «Il mio obiettivo è chiaro: passare ad una nuova tappa della mia carriera, giocare al massimo per il piacere mio e della squadra, è per questo che sono qui sono contento della fiducia della Lazio e spero che questa tappa abbia in serbo delle cose buone per me».

BARONI – «Se tutto va bene avrò un incontro con mister Baroni nelle prossime ore: spero ci capiremo e che saremo sulla stessa lunghezza d’onda. So che ci sono delle aspettative nei miei confronti perchè sono in fase di sviluppo e spero di trovare una buona intesa con il mister per progredire su alcuni punti da migliorare in campo e fuori».

