Lazio, Toni Malco: «Ho una canzone pronta, serve un evento importante per farla uscire»

Toni Malco, cantante e autore dell’inno della Lazio, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Laizonews24.com, dando la sua opinione sulla stagione biancoceleste. Le parole del padre di Vola Lazio Vola.

NUOVE CANZONI – «Ho fatto canzoni bellissime per la Lazio. Ne ho scritte 16 fino ad ora, per Re Cecconi, Chinaglia, Maestrelli, tra le altre anche Cent’anni d’amore e chi più ne ha più ne metta. Una canzone pronta ci sarebbe, ma serve un evento importante per farla uscire. Quindi vedremo però queste cose portano una iella tremenda, io non ne parlo mai (ride ndr)».