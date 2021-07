Lazio Triestina 5-2: Luis Alberto sugli scudi, qualche distrazione

La Lazio di Maurizio Sarri ha vinto in amichevole contro la Triestina: 5-2 per i biancocelesti con Luis Alberto protagonista

Ad Auronzo di Cadore è andata in scena la terza amichevole di questo ritiro estivo Lazio-Triestina, vinta per 5-2. Un altro test più che positivo dunque per la squadra di Maurizio Sarri

I biancocelesti partono fortissimo e trovano il gol nei primissimi minuti con Luis Alberto. Ed è proprio lo spagnolo il grande protagonista dei primi 45′. Infatti a lui a pennellare gli assist per le reti di Muriqi e Luiz Felipe, arrivati entrambi da palla inattiva. A segnare è anche Milinkovic, con un bel tiro dalla distanza. Nella ripresa, causa anche la girandola dei cambi, i ritmi si abbassano e non poco. La Lazio è meno brillante e crea molto meno, ma riesce a trovare la via del gol per la quinta: Volta devia nella sua porta un cross di Jony. Nel finale però arriva la doppietta di Alessio Di Massimo, che rende il passivo meno pesante.

I DETTAGLI SU LAZIONEWS24