Lazio, Vavro: «Derby? Ero pronto per giocare contro la Roma»

Il nuovo difensore della Lazio Vavro commenta l’impatto con la Serie A, ammettendo la propria delusione per l’esclusione nel Derby di Roma

Vavro, difensore della Lazio, ha svelato a Profutbal.sk alcune indiscrezioni sui suoi primi passi in Italia. Ecco le parole.

«Mi sento benissimo, non ho mai sperimentato la preparazione in Italia e posso dire che l’ho superata al meglio. Panchina al Derby? Quando ho capito di non giocare all’esordio in Serie A con la Sampdoria, pensavo di essere pronto e concentrato per la partita con la Roma».