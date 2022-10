Lazio, Zaccagni: «Giallo gratuito, ma noi troppo nervosi»

Le parole di Zaccagni dopo la sconfitta della Lazio: «Il giallo non deve essere un alibi, eravamo troppo nervosi»

Per i microfoni di DAZN, è Zaccagni a commentare la gara contro la Salernitana. Le sue parole:

GIALLO MILINKOVIC – «Cartellino gratuito, tocca la palla e poi c’è un contrasto di gioco normalissimo. Ero vicino. Addirittura Manganiello ascoltava il VAR per valutare il rosso. Noi in campo ce la mettiamo tutta per non far innervosire la partita, poi accadono questi episodi e sembra tutto inutile. Noi diamo una mano all’arbitro ma evidentemente non serve».

GARA– «Noi purtroppo ci siamo innervositi e abbiamo smesso di giocare. Non deve essere un alibi, ma dobbiamo giocare di squadra per riprendere la partita anche in svantaggio».

