Lazio, Zaccagni: «Pronto a dare il mio aiuto. Sfida da affrontare con cattiveria»

Zaccagni ha parlato a Lazio Style-Channel nel pre partita di Lazio Salernitana, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.

CONDIZIONE FISICHE – «Sto abbastanza bene, ho disputato qualche allenamento con la squadra e se oggi ci sarà bisogno sarò pronto ad offrire il mio contributo».

PARTITA – «Siamo concentrati per giocare una grande partita, anche se con i vari impegni in calendario c’è poco tempo per preparare le varie sfide. Dobbiamo tenere alta la concentrazione affrontando tutte le partite con determinazione e cattiveria»