Lecce, il PUNTO sul CALCIOMERCATO: ecco i giocatori coinvolti e la SITUAZIONE

Dopo aver conquistato la salvezza, il Lecce si prepara ad allestire la squadra per la prossima stagione. Ecco le ultime

Il Lecce, prima di D’Aversa e successivamente di Gotti, ha ottenuto una salvezza abbastanza tranquilla rispetto alle altre squadre che hanno dovuto aspettare gli ultimi minuti per garantirsi la permanenza in Serie A.

Per quanto riguarda il calciomercato, le situazioni più importanti da risolvere sono quelle di Touba e Piccoli. Per questi due calciatori, il Lecce ha diritto di riscatto ma se il primo non convince, il centravanti potrebbe eccome rientrare nei piani. Il problema per Piccoli è il controriscatto dell’Atalanta e le elevate cifre dell’operazione, ma si lavorerà.