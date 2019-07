Lecce, ecco come sarà il nuovo stadio: in programma una ristrutturazione per il Via del Mare – FOTO

Il Lecce fa le cose sul serio dopo la promozione in Serie A. I salentini si stanno muovendo freneticamente sul mercato, per offrire a Liverani una squadra che possa lottare agevolmente per la salvezza.

Non solo, perchè in progetto c’è il restyling dello stadio Via del Mare. Come pubblicato sul profilo ufficiale della società su Twitter, sabato parlerà in conferenza il presidente Saverio Sticchi Damiani.