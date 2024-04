Lecce Empoli: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Via del Mare, il match per la 32° giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Empoli: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Via del Mare, Lecce e Empoli si affrontano nel match valido per la 32esima giornata della Serie A 2023/24.

PRIMO TEMPO

Finisce il primo tempo al Via del Mare, risultato di 0-0 in un match molto acceso. Al 5′ Cerri porta in vantaggio l’Empoli, ma il tocco di mano di Caprile fuori area dopo il consulto del Var trasforma la rete del vantaggio in un fallo per il Lecce dopo cinque minuti. La rete annullata sveglia i padroni di casa che due volte con Dorgu in particolar modo impegnano Caprile. Non resta a guardare Falcone che con un doppio intervento su punizione salva i suoi. Da sottolineare i 20 falli in un tempo, a caratterizzare la cattiveria agonistica messa in campo dalle squadre di Gotti e Nicola.

SECONDO TEMPO