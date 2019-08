Lecce, Falco: «Siamo un grande gruppo, sui nuovi acquisti…»

L’attaccante del Lecce, Filippo Falco, ha parlato ai microfoni di Deejay Football Club dell’inizio di stagione giallorosso

«Abbiamo cambiato poco e il mister è in gamba, il gruppo è fortissimo e i nuovi si sono inseriti alla grande. Lapadula? E’ un giocatore importante, che ci darà una grandissima mano, abbiamo fatto due gol in Coppa Italia e a livello morale questo è importante. Non siamo molto forti fisicamente ma cerchiamo di mettere tutto quello che abbiamo in campo»