Lecce, Gabriel: «Sono cresciuto in Serie B. Milan? Non giocavo mai»

Lecce, non solo Rossettini. In conferenza stampa si è presentato anche il portiere brasiliano Gabriel. Ecco le sue parole

Per il Lecce non solo le parole di Luca Rossettini, si presenta anche il portiere brasiliano Gabriel. Ecco le sue dichiarazioni: «Sono arrivato al Milan senza aver mai giocato con continuità prima. In Serie B ho imparato tanto, sono cresciuto e arrivo nel miglior momento della mia carriera».

L’ex Milan ha poi proseguito parlando del resto della squadra: «Conosco Tachtsidis, con lui mi sono già sentito. Avevo già le idee chiare sul progetto-Lecce, mi ha confermato ciò che pensavo. Adesso ci sono nuove regole per il portiere, ci lavoreremo durante il ritiro».