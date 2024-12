Lecce Lazio, i Top e i Flop: Castellanos decisivo

La Lazio risponde presente seppur con qualche brivido alla sfida contro il Lecce in trasferta

Una gara avvincente quella a Via del Mare, che ha visto la Lazio di Baroni avere ragione del Lecce di Giampaolo solo nei minuti finali, nonostante i salentini abbiano giocato per un tempo in inferiorità numerica. Chi sono stati i migliori e i peggiori della sfida? Ecco i 4 giocatori.

I TOP

TETE MORENTE – voto 7,5: «Il niño della Linea vicino al Gibilterra impegna subito Provedel, poi spara un destro di controbalzo meraviglioso. Nel finale sfiora il bis».

CASTELLANOS – voto 7,5: «Assist illuminanti per Dia e Isaksen non sfruttati. Poi si mette in proprio e Falcone si supera. Allora si procura il rigore con due bolidi e lo realizza».

I FLOP

GUILBERT – voto 4,5: «Passato dall’Aston Villa, qui anticipa e riparte. Bene un tempo poi al 45′ commette il fallo da rosso e da rigore».

ISAKSEN – voto 5: «Il danese è pericoloso anche di testa, ma si fa bloccare da Falcone. Dovrebbe crederci di più».