Lecce, Liverani si sfrega le mani: «Yilmaz è una grande occasione»

Lecce, Liverani si sfrega le mani pensando al mercato: «Yilmaz è una grande occasione, Lapadula può giocare ovunque»

Lecce, si parte. Anche i salentini, al grande ritorno in Serie A, sono pronti ad intraprendere il cammino in ritiro per presentarsi pronti ai nastri di partenza della nuova stagione. «L’avventura in Serie A sarà in salita, ma dopo sette anni di astinenza sarà bellissima», le prime parole di mister Liverani.

Che poi spazia anche al mercato. «Faccio fatica a parlare di calciatori non nostri, perché Yilmaz non lo è. Ma resta una grande occasione: se arriverà sarà ben accetto. Non possiamo, però, avere solo un’idea: se non dovesse andare in porto, ci sono alternative pronte. Lapadula? Può giocare ovunque in attacco».