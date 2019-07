Lecce, muore l’ex patron Semeraro: aveva 82 anni

L’ex patron del Lecce Giovanni Semeraro si è spento a 82 anni: l’imprenditore era ricoverato per uno scompenso cardiaco

Il popolo del Lecce è in lutto. Oggi il club pugliese piange la scomparsa di Giovanni Semeraro, ex patron della squadra. L’imprenditore, che aveva 82 anni, era ricoverato in ospedale”Vito Fazzi” dallo scorso 7 luglio a causa di uno scompenso cardiaco.

L’uomo negli ultimi anni, come si legge sul Corriere Salentino, si era riavvicinato alla squadra giallorossa, tanto da essere spesso presente in tribuna d’onore per sostenere la sua ex società.