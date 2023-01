Lecce, si lavora al riscatto di Falcone

Il Lecce vuole acquistare a titolo definitivo Wladimiro Falcone, portiere di proprietà della Sampdoria. I dettagli

Il Lecce starebbe lavorando per anticipare il riscatto di Wladimiro Falcone dalla Sampdoria, previsto inizialmente a giugno, già per la sessione di gennaio.

I giallorossi potrebbero completare l’operazione per 2.5 milioni di euro. Una cifra che sarebbe di vitale importanza soprattutto per il club blucerchiato che ha bisogno di trovare liquidità per poter pagare gli stipendi in scadenza il 16 febbraio.