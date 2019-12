Lecce, tre vittorie su tre in trasferta: lo strano caso dei salentini

Il Lecce ha colto la sua terza vittoria in Serie A nel corso di questa stagione, tutte arrivate lontane dal Via del Mare: il dato

Il Lecce coglie un’importante vittoria sul campo della Fiorentina: i salentini salgono al quattordicesimo posto, conquistando 14 punti in altrettante partite.

Come riportato da OptaPaolo, il Lecce ha colto le sua terza vittoria nel corso di questa stagione, tutte in trasferta. Come i salentini, altre quattro squadre nei cinque maggiori campionati europei: Espanyol, Brescia e Watford.