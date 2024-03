Lecce, la lista convocati per le Nazionali questa settimana

I convocati per quanto riguarda le Nazionali. Ecco la lista completa dei giocatori del Lecce impegnati questa settimana

Pausa Nazionali in arrivo per la Serie A, e in casa Lecce sono state diramate le varie convocazioni. Ecco la lista completa.

Ylber Ramadani (Albania)

Hamza Rafia (Tunisia)

Patrick Dorgu (Danimarca Under 21)

Nikola Krstovic (Montenegro)

Marin Pongracic (Croazia)

Ahmed Touba (Algeria)

Medon Berisha (Albania Under 21)