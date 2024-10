Lecce-Verona 1-0: prima vittoria dei pugliesi in campionato

Al Via del Mare il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra Lecce-Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce-Verona, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

PRIMO TEMPO

0-0 il primo tempo del Via del Mare: padroni di casa decisamente più pericolosi. Prima occasione al quarto d’ora con il colpo di testa di Gaspar su angolo che finisce sul palo. Va meglio a Dorgu che trova la porta per ben due volte, me in entrambi i casi il gol viene annullato: prima per fallo su Tchatchoua e poi per una pozione di netto fuorigioco. Nel finale protagonista ancora il danese, questa volta in positivo: Tchatchoua lo ferma al limite dell’area con un fallo da ultimo uomo e il Verona rimane in 10.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa Dorgu trova il vantaggio del Lecce grazie ad un cross perfetto per Banda: una liberazione dopo 442 minuti di astinenza sottoporta. Il Verona dall’altra parte tenta la via del pareggio sfiorandolo con un sinistro a giro di Suslov. Come del resto il Lecce è vicino sul 2-0 con Banda che non trova la porta su perfetto assist di Gallo. Belahyane viene espulso, ma la partita non cambia. Il Lecce vince la sua prima partita casalinga della stagione.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Dorgu,Rafia, Banda; Krstovic. A disp. Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rebić, Morente, Oudin, Sansone, Jean, McJannet, Pierotti, Pierret, Kaba. All. Gotti.

VERONA (4-4-2): Perilli; Tchatchoua, Ghilardi, Coppola, Daniliuc; Belahyane, Duda, Suslov, Lazovic; Tengstedt, Serdar. A disp. Montipò, Magro, Faraoni, Lambourde, Sarr, Bradarić, Livramento, Sishuba, Harroui, Kastanos, Silva, Magnani, Alidou, Mosquera, Cissè. All. Zanetti.