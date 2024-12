Leeds United, cori pro Solomon e anti Palestina: la posizione del club inglese

Leeds United, cori dei tifosi per Manor Solomon e contro la Palestina: la dura presa di posizione del club

Hanno fatto scalpore i cori dei tifosi del Leeds United nelle scorse settimane e dedicati a Manor Solomon, calciatore israeliano in forza ai Whites, con riferimenti anti-palestinesi. Sulle notte di Do Wah Diddy Diddy dei Manfred Manns hanno infatti intonato a Ellan Road più volte il coro “Manor Solomon è nella mia testa e odia la Palestina“. Come riportato dal Daily Mail è arrivata la risposta del club, che tramite un portavoce ha condannato i suddetti cori. Di seguito le parole del club.

«Termini e cori discriminatori non sono accettabili e i tifosi che li cantano commettono un reato. Il club condanna questi comportamenti e ha una politica di tolleranza zero verso le discriminazioni di ogni tipo. Sono in vigore misure e sanzioni severe in tutti i campionati di calcio inglesi per contrastare i comportamenti illegali all’interno dei campi di calcio, e ciò comporta, ma non si limita a, comportamenti discriminatori e cori tragici»