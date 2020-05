Lega Pro, riunito il Consiglio direttivo. Le parole di Ghirelli

Riunito oggi il Consiglio direttivo di Lega Pro: presentate proposte da portare in Assemblea per la ripresa del campionato

Il Consiglio direttivo di Lega Pro si è riunito quest’oggi per aggiornare le nuove proposte da esaminare nel corso dell’Assemblea di Lega, che si terrà il 7 maggio. Fra i temi più dibattuti si registrano ovviamente le ipotesi per la ripresa del campionato di Serie C e il futuro della stessa.

Ecco le dichiarazioni del presidente Ghirelli: «Sono settimane complesse per il nostro Paese, che ancora soffre sotto i colpi di un virus che non conosciamo. Il calcio sta affrontando l’emergenza e provando a disegnare un nuovo futuro, lo fa soprattutto per le generazioni che verranno dopo di noi. Attendiamo con fiducia il supporto del Governo, del Ministro competente Spadafora e del Ministro dell’Economia Gualtieri, perché si possa preservare la funzione sociale del calcio di territorio, come è quello della Serie C».