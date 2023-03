Lega Pro, rivelate le date dei play off per la Serie B

Lega Pro, annunciate le date dei playoff per la promozione in Serie B e dei play out per la retrocessione nei dilettanti

La Lega Pro ha rivelato le date per i prossimi play off che valgono per la promozione in Serie B. La finale per la promozione si giocherà il 4 e 11 giugno, mentre i play out si terranno il 6 e13 maggio. Di seguito il calendario completo.

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 30 APRILE 2023

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 03 MAGGIO 2023

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 07 MAGGIO 2023

1° Turno – Gara di Ritorno GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara di Ritorno SABATO 20 MAGGIO 2023

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023

Semifinali – Gara di Ritorno DOMENICA 28 MAGGIO 2023

Finale – Gara di Andata DOMENICA 04 GIUGNO 2023

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 11 GIUGNO 2023

PLAY OUT

Gara di Andata SABATO 06 MAGGIO 2023

Gara di Ritorno SABATO 13 MAGGIO 2023