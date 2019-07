Il Leicester pronto a riabbracciare Tielemans: dopo il prestito, arriva la conferma. Le cifre dell’accordo col Monaco

Il Leicester conferma Tielemans. Come si apprende da Sky Sport UK, le Foxes avrebbero in pugno il belga, che la scorsa stagione ha giocato con la maglia degli inglesi.

Il Leicester avrebbe incontrato il giocatore vicino a Birmingham per chiudere l’affare per tornare a giocare in Premier League. Si parla di un affare da 40 milioni con il Monaco per il classe ’97.