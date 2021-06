L’elogio di Ranieri: «L’Italia gioca come un club, è un’orchestra perfetta»

Claudio Ranieri ha esaltato il gioco dell’Italia dopo la vittoria contro la Svizzera

Claudio Ranieri, da poche settimane ex allenatore della Sampdoria, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha esaltato il gioco dell’Italia dopo la vittoria per 3-0 contro la Svizzera.

«L’Italia in generale ha ribadito quello che abbiamo visto contro la Turchia: palleggio, pressing, corsa, continuità. È una Nazionale che gioca come un club e questo valorizza ancora di più il lavoro che sta svolgendo Roberto Mancini. Mi pare finora un’orchestra perfetta: 6 gol segnati, zero subiti, dominio permanente dell’avversario. Mancini ha aperto una via nuova con l’Italia: bisogna continuare a percorrerla».