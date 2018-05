Clement Lenglet del Siviglia piace alla Roma, ma anche il Napoli e l’Inter lo seguono: il Barcellona, però, rimane avanti e può chiudere

Le italiane si scontrano, il Barcellona sorpassa tutti e gode. Potrebbe succedere per Clement Lenglet, difensore francese che in questa stagione sta facendo vedere grandi cose con il Siviglia dopo essersi messo in mostra col Nancy. La Roma lo aveva messo nel mirino tempo addietro, Monchi lo conosce bene e ha provato a chiederlo agli andalusi. Oltre alla Roma, anche l’Inter lo ha messo nella lista dei desideri e così ha fatto pure il Napoli. Roma, Napoli e Inter hanno provato a prenderlo, ma poi alla fine è arrivato il Barcellona e contro queste super potenze c’è poco da fare.

Pare che il Barcellona possa bloccare Lenglet con trenta milioni, cifra pattuita nella clausola di rescissione. Il Siviglia sarebbe d’accordo sul trasferimento e otterrebbe l’ennesima plusvalenza visto che ha pagato il francese poco più di cinque milioni di euro. Il Napoli, l’Inter e la Roma sembrano non poter arrivare a una cifra del genere, per questo il Barca è avanti. Secondo la stampa spagnola i blaugrana potrebbero chiudere davvero a breve per il giocatore: la clausola scade il 30 giugno, dal 1 luglio diventa di quarantacinque milioni.