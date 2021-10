Leonardo sbotta: «Mbappé è un giocatore del PSG. Il Real Madrid deve smetterla di comportarsi così»

Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha parlato a L’Équipe del futuro di Kylian Mbappè, attaccando anche il Real Madrid

Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha parlato a L’Équipe del futuro di Kylian Mbappè. Le sue parole

«Con questa nuova uscita, Perez continua a mancare di rispetto verso il PSG e verso Kylian. Nella stessa settimana, un giocatore del Real Madrid (Karim Benzema), poi l’allenatore del Real Madrid (Carlo Ancelotti) e ora il presidente del Real Madrid hanno parlato di Kylian come se fosse già uno di loro. Florentino Perez aveva già parlato di Kylian ai tifosi del Real in settimana. Ripeto: è una mancanza di rispetto che non si può tollerare”, attacca il dirigente. “Questa storia va avanti da due anni. Ricordo solo che il mercato è chiuso, che c’è una stagione in corso e il Real Madrid non può continuare a comportarsi in questo modo. Devono smettere! Kylian è un giocatore del Paris Saint-Germain e il club vuole che lo sia ancora».