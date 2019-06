Entro la giornata di domani, arriverà l’ufficialità di Leonardo al PSG: l’ex rossonero sarà il nuovo dirigente dei francesi

Come riportato da Tuttomercatoweb, entro la giornata di domani arriverà l’ufficialità di Leonardo al PSG.

Il direttore sportivo ex Milan, classe ’69 ha definito tutti i dettagli per il suo ritorno al club francese. Tra stasera e venerdì, Leonardo arriverà dunque a Parigi per ufficializzare il suo accordo con il Paris Saint Germain.