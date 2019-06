Leonardo Psg, il presidente Al-Khelaifi: «Affare fatto in due minuti»

Il presidente del Psg, Al Khelaifi ha commentato il ritorno di Leonardo nel ruolo di direttore sportivo dopo la parentesi al Milan

Intervistato da France Football, il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi ha parlato della decisione di sostituire Antero Henrique con Leonardo nel ruolo di ds.

Ecco le sue parole: «Mi sono reso conto che erano indispensabili dei cambi, altrimenti non saremmo andati da nessuna parte. Leo? In due minuti l’affare era fatto. Avrà tutti i poteri sportivi. E’ il mio uomo, è incredibile, ho una fiducia totale in lui. La sua naturale autorevolezza farà bene a tutti, soprattutto ai giocatori».