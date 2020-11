L’ex arbitro Bergonzi commenta gli episodi controversi di Sampdoria Bologna: su tutti l’espulsione del tecnico blucerchiato Ranieri

Mauro Bergonzi, uno dei più apprezzati ex arbitri di Serie A e moviolisti italiani, ha commentato in esclusiva a Sampnews24.com la partita Sampdoria–Bologna.

ESPULSIONE RANIERI – «Eccessiva. Può succedere di sbagliare davanti ad allenatori importanti eccedendo nel protagonismo, è successo a tutti, ma con l’esperienza si migliora. Marinelli è sicuramente un arbitro bravo ma inesperto. Dinnanzi a una protesta giusta e molto educata da parte di Ranieri avrebbe potuto controbattere a livello verbale, richiamando alla calma il tecnico. Quando avrà sulle spalle una trentina di partite in più in Serie A saprà comportarsi con maggiore autorevolezza e personalità. Un battibecco del genere con esperienza termina con una stretta di mano non con un cartellino rosso».