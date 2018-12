Liga: ok Betis, Joaquin stende il Malaga

6^ giornata di Liga: di fronte Betis Siviglia e Malaga, con la formazione di Poyet che si è imposta 1-0 grazie al timbro dell’ex Fiorentina Joaquin

Torna subito in campo la Liga dopo il turno infrasettimanale: in campo Betis Siviglia – Malaga, due squadre alla ricerca di punti importanti per muovere la classifica. E’ stata una gara molto combattuta, che ha visto i padroni di casa prevalere 1-0: mattatore del match Joaquin, ex Fiorentina, che al 25′ ha trafitto Kameni ed ha regalato alla formazione di Siviglia un successo che riscatta il ko nel derby di martedì.

TABELLINO – BETIS SIVIGLIA – MALAGA 1-0

Reti: 25’ Joaquin (B):

Ammoniti: 37’ Ramirez (M), 45’ Jony (M), 45’ Kuzmanovic (M), 48’ Gonzalez (B), 63’ Petros (B), 67’ Camacho (M), 72’ Navarro (B), 78’ Llorente (M), 89’ Castro (M), 91’ Cejudo (B)

Espulsi:

BETIS SIVIGLIA (4-4-2): Adan; Piccini, Cabrera, Pezzella, Navarro; Musonda, Petros, Gutierrez, Joaquin; Alegria, Castro. A disposizione: Gimenez, Nahuel, Zozulya, Ceballos. Allenatore: Poyet

MALAGA (4-4-2): Kameni; Rosales, Llorente, Torres, Ricca; Juanpi, Camacho, Kuzmanovic, Jony; Charles, Ramirez. A disposizione: Boyko, Keko, Kone, Santos. Allenatore: Ramos