Liga, il Cadice ha chiesto la sospensione del campionato

Il Cadice attraverso un comunicato ha chiesto la sospensione della Liga a seguito di un’irregolarità subita nel corso della partita contro l’Elche. La nota del club:

«Nel corso delle azioni avviate dal CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD a seguito degli eventi verificatisi il 16 gennaio 2023, nella partita giocata dal CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD contro il corrispondente ELCHE CLUB DE FÚTBOL, SAD alla giornata 17 del Campionato della Lega Nazionale di Prima Divisione (“LaLiga Santander”) in cui, a seguito di un’azione infelice e negligente da parte della squadra arbitrale, in particolare gli arbitri della Sala VAR, CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD sono stati gravemente danneggiati, questo l’ente desidera dichiarare:

1) Che oggi, 1 marzo 2023, i servizi legali di CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD, hanno presentato ricorso contro la risoluzione emessa dal Comitato di Appello della RFEF il 9 febbraio 2022, con la quale gli organi disciplinari della RFEF si dichiarano incapaci di ascoltare la richiesta di ricusazione della Parte presentata dal CLUB DE FÚTBOL, SAD

2) Che, secondo detto Ricorso, CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD, oltre a giustificare la competenza degli organi RFEF, ribadisce la sua pretesa di ripetizione parziale della suddetta Partita, con retroazione al momento precedente la prestazione negligente della squadra arbitrato, da cui è derivato un errore materiale manifesto e grave, dal quale derivano danni potenzialmente irreparabili per CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD

3) Tale affermazione è coerente con altre decisioni adottate in passato da UEFA e FIFA, tra le altre, nei casi di partite ufficiali tra le Nazionali di Uzbekistan – Bahrain e Norvegia – Inghilterra, in cui FIFA e UEFA, rispettivamente, hanno concordato al parziale replay di entrambi gli incontri, al fine di evitare i danni che le decisioni arbitrali erroneamente adottate arrecherebbero alle squadre coinvolte. Parimenti, in ambito spagnolo, esistono precedenti adottati in altre modalità sportive e, anche dalla stessa RFEF, che ha ritenuto opportuna e conforme alla Legge la ripetizione parziale di un incontro, al fine di evitare danni derivati ​​da errori arbitrali, come accade nel nostro caso.

4) Che, in aggiunta a quanto sopra, nell’ambito di detto ricorso dinanzi al TAS, CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD ha chiesto l’adozione di misure cautelari consistenti nella sospensione temporanea della competizione di Prima Divisione (“LaLiga Santander”), fino all’effettiva risoluzione del Fascicolo da parte degli organi competenti, nella nostra ferma convinzione, fondata sulla Legge, che solo con l’adozione di detta misura cautelare sarà possibile evitare un aumento dei danni causati al CÁDIZ FOOTBALL CLUB , SAD o , se del caso, evitare che tale danno diventi assolutamente irreparabile

5) Che, in linea con quanto sopra, CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD ritiene, e lo ha dichiarato dinanzi al TAS, che l’adozione della misura cautelare proposta sia assolutamente necessaria per salvaguardare l’integrità della concorrenza e garantire equità ed uguaglianza delle Società che vi partecipano, evitando indesiderate adulterazioni di detto concorso, frutto di un manifesto, grave e colposo errore tecnico arbitrale, allo stato ancora riparabile e reversibile.

6) Che, per tutti questi motivi, CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD comprende che il TAS deve presto emettere una risoluzione favorevole agli interessi dell’Ente, nella nostra ferma convinzione che la ragione e la legge ci aiutano e, inoltre, nella comprensione di CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD che qualsiasi decisione contraria a quanto sopra pregiudicherebbe gravemente l’integrità e lo sviluppo della competizione sportiva in questione. firmato Sig. Manuel Vizcaino Fernandez Presidente del Consiglio d’Amministrazione. CADIZ FOOTBALL CLUB, S.A.D».