Lione, addio Fekir: la Juventus sfida il Liverpool per il francese

Lione pronto a cedere Fekir per non salutarlo a parametro zero nel 2020: Juventus alla finestra, ma occhio al Liverpool

Nabil Fekir è pronto a salutare la Francia. Il capitano dell’Olympique Lione può essere ceduto in estate: la dirigenza preferisce perderlo così, piuttosto che vederselo sfuggire nel 2020 a parametro zero. Il giocatore ha estimatori in tutta Europa, ma qualcuno ha già fatto la prima mossa per assicurarsi le sue prestazioni.

Il trequartista era stato a un passo dal vestire la maglia del Liverpool, ma il trasferimento è saltato all’ultimo. I Reds possono riaprire una trattativa, consapevoli della folta concorrenza. In particolare, alcune indiscrezioni rivelano che la dirigenza della Juventus abbia già contattato il Lione per Fekir. L’obiettivo è quello di sfruttare la scadenza del suo contratto per ottenere uno sconto: sono troppi i 70 milioni di valutazione chiesti al Liverpool la scorsa estate.