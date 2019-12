Lione, il presidente Aulas: «Chi fischia la squadra non entra allo stadio»

Il Lione è stato contestato dai tifosi nonostante la qualificazione in Champions League, e Aulas ha detto basta

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha replicato alle critiche dei tifosi, arrivate nonostante la squadra francese sia riuscita a qualificarsi agli ottavi di Champions League.

«Non possiamo accettare che accadano queste cose. Il Lione si è qualificato per la dodicesima volta agli ottavi di Champions. I giocatori sono tristi per quello che è successo e lo sono anche io. Chi vuole fischiare i giocatori non entrerà più allo stadio, non posso essere più chiaro di così».