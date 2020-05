Lione, in campo l’8 giugno per preparare la sfida con la Juve

Lione, si torna in campo l’8 giugno per preparare la sfida con la Juventus. Manca soltanto l’ufficialità da parte della compagine francese

In casa Lione si ripartirà l’8 giugno. La compagine francese, come riportato dalla stampa locale, tornerà in campo nelle prossime settimane per preparare al meglio la sfida di Champions League contro la Juventus (la data non è stata ancora ufficializzata, ndr).

La squadra di mister Garcia si ritroverà nei prossimi giorni proprio per poter affrontare al meglio l’impegno contro i bianconeri e per contendere la Coppa di Lega al PSG, qualora la competizione non venisse rinviata.