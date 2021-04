Lione, Rudi Garcia: «Super League morte del calcio»

Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha espresso le proprie considerazioni in merito alla Super League: le sue dichiarazioni

«Fortunatamente, per il momento la parola progetto è capitale. Chi dice progetto, dice che potrebbe non essere fatto. Spero che non accada. È molto impopolare, è la morte dell’emozione, del calcio. Se giochiamo a questo gioco da quando eravamo piccoli, è per giocare e aspettare le grandi partite ogni stagione. Con questa formula ci sarebbero grandi partite tutto l’anno e non vedo dov’è l’interesse sportivo ed emotivo della cosa. Vedo invece l’interesse economico».