Messi, lo sfogo: «Sono state dette tante bugie in questi giorni»

Lionel Messi ha tenuto oggi la conferenza stampa di addio al Barcellona, parlando anche delle voci girate in questi giorni

Con una conferenza stampa convocata oggi, Lionel Messi ha dato il suo ultimo saluto al Barcellona. Il fenomeno argentino, tra le altre cose, ha parlato delle voci sul suo rinnovo circolate in questi giorni:

«Avevo abbassato il mio ingaggio del 50% e poi non mi è stato chiesto più nulla. Quello che hanno detto dopo che mi hanno chiesto il 30% in meno è una bugia. Non è vero. Ho fatto di tutto per restare e non ci sono riuscito. Non ho altro da dire, abbiamo fatto tutto il possibile».

