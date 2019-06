Lippi: «Successi dell’Italia femminile? Non sono sorpreso»

Il CT della Cina Marcello Lippi applaude l’Italia femminile. Ecco le parole dell’allenatore dell’Italia campione del mondo sulle azzurre

L’Italia femminile sta coinvolgendo tutti, attraendo sempre più pubblico grazie alla passione delle Azzurre della CT Bertolini.

Il CT della Cina Marcello Lippi non è sorpreso per questi successi. Ecco le sue parole riportate da ITASportPress: «Sono risultati importanti, frutto di un lavoro fatto a monte. Mi fa piacere che stiano portando in alto il nome del Paese, non sono sorpreso del loro exploit».