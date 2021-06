Lipsia, Augustin doveva essere riscattato dal Leeds: la squadra inglese costretta a pagare una multa

Il Leeds avrebbe dovuto riscattare Augustin: la FIFA dà ragione al Lipsia e scatta la multa per il club inglese. Le ultime

Importante passo avanti per il Lipsia nella questione scoppiata dopo la cessione in prestito di Augustin al Leeds nel gennaio 2020. Il giocatore sarebbe dovuto essere riscattato dal club inglese in caso di promozione in Premier League che però a causa della pandemia è avvenuta soltanto dopo il mese di giugno.

La FIFA però ha poco fa dato ragione al Lipsia in prima istanza e al momento il Leeds sarebbe costretto a pagare una multa essendosi rifiutata di pagare la cifra prevista per il riscatto di Augustin. Lo riporta Transfermarkt.