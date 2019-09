L’ira di Balotelli: «Sempre alla Juve, tutto a loro»

Balotelli si scaglia contro la direzione arbitrale di Brescia-Juventus, gara che ha segnato il suo esordio con la maglia delle Rondinelle

Un buon esordio per Mario Balotelli che non è riuscito ad incidere come voleva nella sfida tra Brescia e Juve. A fine partita Supermario è apparso molto nervoso e una volta imboccata la via per gli spogliatoi è stato ripreso dalle telecamere mentre diceva: «Sempre alla Juve, tutto a loro».

Secondo l’attaccante italiano, infatti, la direzione arbitrale sarebbe stata a favore dei bianconeri e per questo avrebbe scagliato tutta la sua rabbia contro la terna arbitrale, prima che i compagni lo calmassero.