Lista Champions Juve 2019/2020: ci sono esclusioni eccellenti

La Juve ha reso noto i nomi dei giocatori che parteciperanno alla prima fase di Champions League. Ci sono alcune esclusioni eccellenti

Il 18 settembre la Juve inizierà il suo percorso in Champions League e tenterà, per l’ennesima volta, di conquistare la coppa dalle grandi orecchie per la terza volta nella propria storia.

Sono 22 le scelte di Sarri, con alcuni esclusi eccellenti: assenti annunciati Chiellini a causa dell’infortunio, oltre che Pjaca e Perin, ancora alle prese con il recupero e fuori dal progetto. Non risultano in lista neppure Mandzukic ed Emre Can.

1 Szczesny

2 De Sciglio

4 de Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 Higuain

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon