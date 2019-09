Lista Champions Juve: chi rimane fuori dopo il mercato?

Lista Champions Juve: l’ultimo giorno di mercato non ha visto i bianconeri protagonisti, con gli “esuberi” rimasti a Torino

La Juventus ha fatto un grande mercato in entrata, con gli arrivi di Ramsey, Rabiot, De Ligt e Danilo, ma non è riuscita completamente nel suo piano, ovvero sfoltire la rosa soprattutto in attacco. Mandzukic, Dybala e Higuain sono ancora in rosa, stesso discorso per Rugani ed Emre Can.

Oggi scade il termine per la lista Champions: come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve potrà presentare solo 22 giocatori, poichè ha il solo Pinsoglio proveniente dal vivaio. L’infortunio di Chiellini dovrebbe reintegrare Rugani, mentre a centrocampo è lotta Emre Can–Ramsey. In attacco dovrebbe essere escluso Mandzukic.