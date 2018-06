Juve, problemi di abbondanza: esclusioni eccellenti nelle liste?

Problemi di lista in casa Juventus. I bianconeri rischiano di tagliare alcuni giocatori. Lista Juventus: tagli in Champions e in campionato?

La Juventus ha tesserato sei nuovi calciatori sino a questo momento. I bianconeri hanno riportato alla base i difensori Caldara e Spinazzola, e hanno ingaggiato il giovane Favilli (dovrebbe andare via in prestito), oltre a Mattia Perin, Emre Can e Joao Cancelo (alla lista al momento va aggiunto Marko Pjaca, di ritorno dal prestito allo Schalke). Hanno salutato ufficialmente la Juventus il portiere Gigi Buffon e i terzini Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah, tutti a parametro zero, e Benedikt Howedes, rientrato allo Schalke dopo il prestito. Come riferito da Tuttosport, al momento, in casa Juve, ci sono problemi di abbondanza.

La Juve sarà costretta a sfoltire la rosa per compilare la lista Champions e la lista campionato. Al momento in campionato restano fuori due elementi ma l’abbondanza potrebbe essere risolta con i tagli di Stefano Sturaro e Marko Pjaca, entrambi in uscita ma in caso di nuovi arrivi ci sarà bisogno di nuove cessioni. I quattro giocatori presenti in lista e formati nel club saranno Pinsoglio, Rugani, Spinazzola e Marchisio. Rodrigo Bentancur, essendo ancora un Under 21, può essere inserito nella lista degli Under. In Champions esistono dei problemi in più perché gli Under vanno inseriti in lista e Rugani e Spinazzola non vengono considerati giocatori formati nel club. Al momento Spinazzola, ko per infortunio fino a dicembre-gennaio, potrebbe restare fuori dalla lista Champions.