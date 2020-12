Si terrà oggi l’edizione 2020 del The Best FIFA Football Awards. Segui qui tutti gli aggiornamenti sulla cerimonia

Si terrà oggi l’edizione 2020 del The Best FIFA Football Awards. L’edizione quest’anno si terrà in via telematica dElla sede della Fifa a Zurigo per via delle limitazioni imposte dalla pandemia da COVID-19.

A condurre la cerimonia sono Reshmin Chowdhury e Ruud Gullit.

Segui qui tutti gli aggiornamenti sulla cerimonia.

20.38 – Lewandowski vince il Best Fifa Men’s Player 2020

20.30 – Lucy Bronze votata come Best Fifa Women’s Player 2020

20.25 – Commemorazione per Maradona e Paolo Rossi. Le parole di Ciro Ferrara e Antonio Cabrini

Ferrara

MARADONA – «Sono stato l’unico giocatore del Napoli che ha vissuto tutto il periodo dei 7 anni con Maradona in squadra. Poi il rapporto è continuato, è stato ed è un grande uomo, un grande leader. Mi ha fatto riflettere: “Io sono un giocatore normale”. Allora Ruud (Gullit, ndr) noi che giocatori siamo stati? (Ridono, ndr). Quando lui è stato presentato avevo 17 anni e mai mi sarei immaginato di essere in squadra con lui. Sono nelle pagine del suo romanzo, questo per me è un grandissimo onore».

SPOGLIATOIO – «Un grandissimo leader, per noi è stata una rivoluzione quando è arrivato. Un gruppo di ragazzi decidono di cambiare la staoria di quel campionato. Ci siamo riusciti con lui, il nostro leader».

PAOLO ROSSI – «Paolo Rossi ci riporta indietro e bisogna ringraziarlo perchè per la prima volta a 15 anni mi gusto la gioia di un risultato grandioso, il Mondiale del 1982. Poi mi lega al mio debutto nel 1985 in un Napoli-Juventus e nei bianconeri giocava Paolo Rossi. Mi ricorderò per sempre del suo sorriso. Questi ultimi giorni ci hanno portato via degli amici e dei campioni».

Cabrini

PAOLO ROSSI – «Significa tantissimo per me, lui non era solo un grande atleta ma un grande amico lo ricordo molto volentieri come tale. In Nazionale abbiamo condiviso per 10 anni la stessa camera, siamo stati come fratelli. Secondo tutti quello che Paolo ha rappresentato è stato un esempio da seguire ed ha avuto la capacità di cambiare lo stato sociale di un Paese. L’Italia è cambiata anche per merito suo».

20.04 – FIFA MEN’S WORLD 11 – Svelata la top 11 del calcio maschile

20.00 – FIFA WOMEN WORLD’S 11 – Svelata la top 11 del calcio femminile.

19:51 – FIFA Fan Award – Assegnato anche FIFA Fan Award a Marivaldo, un uomo che ha camminato 60 kilomeri per vedere la sua squadra del cuore.

🦁 Marivaldo walks into history! The man who unbelievably walks 60 kilometres to watch @sportrecife home matches wins the FIFA Fan Award 2020 🏆#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/NZwCGdPjH4 — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

19:44 – FIFA Fair Play Award – Il FIFA Fair Play Award è stato assegnato a Mattia Agnese, giocatore dell’Ospedaletti Calcio che il 25 gennaio durante una partita di calcio contro la Cairese ha salvato la vita al suo avversari Matteo Briano: L’unica cosa che pensavo in quel frangente era cercare di salvare la vita ma non sono un eroe. Io sono sempre lo stesso Mattia di sempre. Io spero di diventare un calciatore mi sto allenando sodo.

19:38 – The Best FIFA Men’s Coach – Il migliore allenatore del 2020 è Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool ha vinto The Best FIFA Men’s Coach battendo Hansi Flick e Marcelo Bielsa: «Non sono il miglior allenatore al mono ma mi fa piacere aver vinto questo premio. Non riesco ancora a spiegare cosa sia giocare senza spettatori. Noi stiamo andando bene e probabilmente è perché abbiamo ben impresso in mente il calore dei nostri tifosi».

19:33 – The Best FIFA Women’s Coach – Arsene Wenger annuncia che Sarina Wiegman, prossima CT della nazionale femminile dell’Inghilterra ha vinto il premio The Best FIFA Women’s Coach

19:26 – FIFA Puskás Award – Son Heung-min è stato premiato con il FIFA Puskás Award per aver segnato i gol più bello del 2020.

19:19 – The Best FIFA Men’s Goalkeeper – Manuel Neuer è stato premiato dalla FIFA come miglior portiere del 2020 e ha vinto il premio come The Best FIFA Men’s Goalkeeper: «E’ stato un anno fantastico. Siamo contenti di quello che siamo riusciti ad ottenere in questa stagione. Senza il pubblico è più facile parlare in campo».

19:14 – FIFA Women’s Goalkeeper – Assegnato il premio FIFA Women’s Goalkeeper, va a Sarah Bouhaddi del Lione

Ore 19:10 – Premiato Rashford – L’attaccante del Manchester United Marcus Rashford è stato premiato con il Fifa Foundation award per il suo impegno benefico con cui ha garantito un pasto gratuito nel corso della pandemia a tutti i bambini che non se lo potevano permettere.

Ore 19:05 – Il messaggio di Infantino – Il presidente della FIFA Gianni Infantino è il primo a prendere la parola: «Il 2020 è stato un anno difficile. Per questo motivo il primo pensiero è per chi ha perso qualcuno in nel corso della pandemia e chiunque abbia combattuto in prima linea per salvare delle vite. Il 2020 ci ha insegnato che la salute viene prima di tutto, anche prima del calcio. Un ricordo speciale per Diego Maradona e Paolo Rossi, due leggende che hanno perso la vita. Un abbraccio alle loro famiglie».

Ore 19:00 – Comincia la cerimonia – E’ cominciata ufficialmente la l’edizione 2020 del The Best FIFA Football Awards. Questi i premi che verranno assegnati: