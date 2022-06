Liverpool, anche Salah in uscita? Il Real sulle tracce dell’egiziano

Anche Mohamed Salah in uscita dal Liverpool? Sulle tracce dell’attaccante egiziano c’è il Real Madrid: la situazione

Come riferito dal Sun, in casa Liverpool potrebbe presto esserci un altro addio eccellente: quello di Mohamed Salah, in scadenza nel 2023 e ancora lontano dal rinnovo di contratto.

L’egiziano potrebbe essere ceduto in cambio di offerte sui 70 milioni di euro, con il Real Madrid in vantaggio nella corsa per assicurarsi il suo cartellino. Un modo, si dice, con cui Perez vorrebbe far dimenticare al popolo blanco la delusione vissuta per Mbappé.