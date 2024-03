Liverpool Atalanta, missione possibile? L'opinione dei tifosi

L’opinione dei tifosi dell’Atalanta su quelli che sono stati i sorteggi d’Europa League. C’è possibilità di battere il Liverpool?

Ieri ci sono stati i sorteggi d’Europa League, e per l’Atalanta non è stato un contesto facile vista la presenza del Liverpool come prossimo avversario da affrontare ai Quarti di Finale. Gara difficile oppure giusto credere nel miracolo? Ecco l’opinione dei tifosi nerazzurri.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 360 utenti nerazzurri, i risultati sono abbastanza chiari: il 70% pensa sia stato un sorteggio abbastanza sfortunato; il restante 30% pensa che l’Atalanta possa passare il turno.