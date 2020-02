Liverpool, avvisata la Juventus: van Dijk è incedibile

Van Dijk non è sul mercato. Il Liverpool vuole prolungare il contratto dell’olandese, la Juventus è avvisata

Virgil van Dijk non è in vendita. L’indiscrezione arriva direttamente dall’Inghilterra, dal tabloid “The Indipendent“. Il difensore olandese, idea bianconera per il mercato estivo, non si muoverà da Anfield. Anzi, i Reds vogliono assolutamente trovare un accordo per poter rinnovare il contratto del giocatore, che scade nel 2023. Klopp non vuole privarsi di uno dei giocatori più influenti, nei prossimi giorni la dirigenza si metterà in contatto con l’entourage del giocatore per trovare un adeguamento.