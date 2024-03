Liverpool Brighton: orario, dove vederla e probabili formazioni

Ad Anfield Road in campo la sfida di Premier League tra Liverpool e Brighton: orario, dove vederla e le probabili formazioni

Ad Anfield Road andrà in scena la sfida di Premier League tra Liverpool e Brighton. Un’occasione per i Reds di Jurgen Klopp di sfruttare lo scontro diretto tra City e Arsenal per tornare da soli in vetta alla classifica. De Zerbi invece potrebbe affrontare il suo futuro, visto le tante voci che lo vogliono sulla panchina del Liverpool per sostituire Klopp a giugno. Andiamo a scoprire tutto le info sulla partita tra due delle favorite per la vittoria del campionato inglese: dove vederla, l’orario e le ultimissime sulle probabili formazioni.

Liverpool Brighton, le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Luis Diaz, Nunez, Elliott. All. Klopp.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Gross, Gilmour; Enciso, Lallana, Adingra; Welbeck. All. De Zerbi

Liverpool Brighton, orario e dove vederla

Liverpool Brighton è in programma domenica 31 marzo alle ore 15.00 ad Anfield Road a Liverpool. In Italia sarà visibile su Sky Sport, al canale 201 e in 4k sul canale 213. Visibile anche in streaming sulla piattaforma Now TV e Sky Go.