Liverpool, Chiesa vicino al rientro, Slot: «Ecco quando tornerà in campo»

Le parole di Arne Slot, tecnico del Liverpool, su Federico Chiesa e quando potrebbe tornare a dispozione dei Reds

Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match di campionato per i Reds. L’allenatore olandese ha parlato anche di Federico Chiesa e di quando sarà pronto a rientrare in campo l’ex Juve. Di seguito le sue parole.

«Chiesa non tornerà prima della pausa internazionale, ma manca solo una settimana. Speriamo che possa fare di nuovo le cose durante la pausa internazionale e che possa unirsi a noi dopo. Il fatto è che non ci sono prima della sosta per le nazionali e vediamo se possono raggiungerci dopo».